Mamuts de laboratorio podrían caminar por la Tierra en solo seis años

Hace poco más de dos años, el emprendedor tecnológico Ben Lamm se acercó al renombrado genetista de la Universidad de Harvard George Church, y de ese encuentro surgió el proyecto Colossal, que consiste en crear un nuevo tipo de animal similar al extinto mamut lanudo mediante la ingeniería genética de elefantes asiáticos en peligro de extinción para que resistan las temperaturas del Ártico.

George Church es profesor Robert Winthrop de Genética en la Facultad de Medicina de Harvard y miembro de la facultad del Instituto Wyss de Ingeniería de Inspiración Biológica de la Universidad de Harvard, y tiene una fructífera carrera científica. Inició el Proyecto Genoma Personal, además más de 20 empresas y tiene más de 100 patentes a su nombre.

Proyecto millonario

El proyecto había estado dando vueltas durante años, pero nadie le había dado fondos suficientes para que despegara hasta que ingresó Lamm como director ejecutivo con una empresa con 15 millones de dólares en financiación inicial.

“Tuvimos alrededor de 100.000 dólares durante los últimos 15 años, que es mucho, mucho menos que cualquier otro proyecto en mi laboratorio, pero no iniciábamos por falta de entusiasmo”, dijo Church a CNBC. “Es, con mucho, mi historia favorita. Nunca hemos hecho un comunicado de prensa al respecto en todos esos años. Simplemente surgió de forma natural en la conversación”.

“Podría detener el calentamiento global”

Colossal podría tardar tan solo seis años en crear una cría, dijo Church a CNBC. “La línea de tiempo es agresiva. Cuando la gente solía hacerme esa pregunta, yo decía: ‘No tengo ni idea. No tenemos ningún financiamiento’. Pero ahora, no puedo esquivarlo. Yo diría que seis años no está descartado”.

Los defensores del proyecto dicen que reconstruir el Ártico con mamuts lanudos podría detener el calentamiento global al frenar el derretimiento del permafrost, donde el metano está atrapado actualmente. “Nuestro objetivo es traer de la extinción manadas de mamuts que se pueden reproducir entre sí y que podamos aprovechar en la reconstitución del Ártico. Y luego queremos aprovechar esas tecnologías para lo que llamamos conservación reflexiva y disruptiva”, dijo Lamm a CNBC.