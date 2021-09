El último VacunaFest estuvo lleno de llamativas anécdotas para los jóvenes que acudieron a vacunarse contra la COVID-19. Este fin de semana, muchos fueron inoculados al ritmo de pegajosas canciones de fondo; incluso, llevaron disfraces e hicieron coreografías. Gracias a TikTok, estos momentos quedaron registrados en populares videos.

Sin embargo, este ambiente festivo no se vivió en todos los centros de vacunación. Esto fue lo que le ocurrió a una ciudadana que, al acudir a aplicarse su primera dosis de la vacuna, se sintió ‘defraudada’.

“Me siento estafada por TikTok. No escucho el ‘perreo sandunguero’”, se le oye decir mientras graba los alrededores del lugar. Como se aprecia en las imágenes, en este punto todo se encontraba bastante tranquilo y sin algún hecho llamativo.

“Necesito libro de reclamos”, añadió en la descripción del video que ha generado diversos comentarios en las redes sociales.

Más de 25.000 usuarios han dejado un like en el video. Asimismo, hubo varios que se sintieron identificados. “Dónde es el Vacunatón con juerga, si no, no quiero nada”, “Yo quedé igual, esperando que me hicieran bailar como mínimo”, “Con eso no se juega, yo también pediría el libro de reclamaciones”, escribieron algunos usuarios que tomaron con humor lo ocurrido.