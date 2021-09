En TikTok ha sido compartido un video que ha dejado cautivados a miles de usuarios en las redes sociales. Se trata de la tierna relación que ha nacido entre un hombre y el perrito que su hija adoptó tiempo atrás.

A pesar de que este hombre no estaba de acuerdo con la llegada del cachorro a su vivienda, no pasó mucho tiempo para que el can que su hija adoptó, se robara su corazón.

“Hace tres años: ‘Paula, perros en la casa no, por favor’. 2021: me manda atrás para que Zeus sea copiloto”, escribió la muchacha en el video de TikTok que ya ha acumulado más de 10.000 likes.

Tal como se aprecia en el video de Paula, se trata de un paseo en el auto de su padre donde el ‘afortunado’ de ir en el asiento delantero es el engreído perrito. “Nótese que agarra la correa de Zeus para que no le pase nada”, añadió.

Es claro que el señor protege y consiente a su mascota. Historias como esta se repiten a diario en las redes sociales, pues los jóvenes se han encargado de evidenciar los tiernos cambios de actitud de sus padres cuando se trata de una nueva mascota en casa.