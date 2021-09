En una gran cantidad de videos virales subidos a la red se puede apreciar el lado más tierno de los animales, sin importar su especie. Esto fue lo que ocurrió con un can que al conocer a los gatitos que de pronto trajo su dueña, los trató como si fuesen de su familia. El video es viral en YouTube.

Los dueños de este can también tienen una felina en casa. Esta minina quedó preñada y, cuando nacieron sus crías, la familia no sabía cómo reaccionaría el perro al conocerlos. Sin embargo, confiaron en la crianza que le habían dado a su can y le presentaron a las crías.

Tal como se aprecia en el video viral de YouTube, el perrito se muestra sorprendido en un principio, hasta que los felinos se fueron acercando poco a poco hacia él. Este los recibió con afecto y comenzó a lamerlos. Además, les hizo un espacio en su cojín para que puedan acomodarse cerca de sí.

El instinto animal de este perro por proteger a las crías no pasó desapercibido en las redes sociales, pues el clip logró volverse viral en varias plataformas como YouTube. Miles de usuarios quedaron fascinados con las imágenes.