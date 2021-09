Una conmovedora historia tiene como protagonista a un padrastro que se esforzó lo máximo para que su hijastra salga adelante. Su historia se hizo viral en Facebook y otras redes sociales.

A la edad de un año, Diana Pérez perdió a su padre en un accidente y se quedó sola con su madre.

Años después, su progenitora conoció a Don Derlis, un amoroso hombre que se convirtió en su padrastro. Cuando Diana le comentó su sueño de estudiar dos carreras, él prometió que lo haría realidad.

“Todavía recuerdo con cuanta ilusión me acerque a decirle a él y a mi mamá que quería estudiar la carrera de Derecho y Escribanía Pública; mi mamá me dijo ‘mi hija, solo uno vamos a poder pagarte’ y llorando entré a mi pieza (era muy chica y no entendía aún los compromisos de los grandes y el gran esfuerzo que hacen los padres para ponernos todo)” cuenta junto con una imagen publicada en Facebook.

La joven compartió la historia en su perfil de Facebook. Foto: captura de Facebook

Ella se esforzó mucho y ahora tiene dos títulos universitarios gracias al trabajo de Don Derlis, quien se encargó de muchas responsabilidades como zapatero para que sus hijastros cumplieran sus metas.

En agradecimiento, la mujer decidió comprarle una motocicleta en su cumpleaños y compartir la historia con usuarios de redes sociales que quedaron conmovidos.