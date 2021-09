A través de Facebook y YouTube se ha vuelto viral una graciosa escena protagonizada por un perro y su dueño. El can se había echado en la cama de su amo y este no pudo irse a dormir tranquilo.

En el video compartido por la página Rumble Viral, se puede apreciar cómo el can se sube a la cama de su cuidador y se niega a bajarse. “Es un testarudo. No se le permite subir a la cama, pero siempre lo hace y se aferra para no bajarse”, contó el dueño de este travieso perro.

Pese a que su amo le repetía varias veces que debía bajarse de su cama, el can hacía caso omiso y no se dejaba mover. A un lado, su ‘amigo’ observaba su mal comportamiento.

Esta graciosa escena quedó registrada en un video que ya se ha vuelto viral en las redes sociales. Una gran cantidad de cibernautas no ha parado de comentar este divertido momento.

“El perrito: ‘No, papá, aún no es hora de levantarse’”, “Me encantan los animales traviesos, están llenos de ternura”, “La mejor compañía que podemos tener son nuestras mascotas”, escribieron algunos cibernautas en la publicación de Facebook.