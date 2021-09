Un vendedor de choclos que transportaba su mercancía en un triciclo sufrió un percance mientras subía una pendiente en Monterrey, Nuevo León (México). Una cámara de seguridad de una vivienda grabó el momento en el que el hombre cayó y se quemó el brazo a causa del agua hirviendo en la que iba en los productos. El clip se hizo viral en Facebook.

Una mujer identificada como Abigail Olazaran compartió las imágenes, donde se pudo apreciar al ciudadano que intentaba subir con su triciclo. Sin embargo, la carga se volteó y le cayó encima en al menos dos ocasiones.

“Quisiera saber si alguien conoce a este señor que sube a vender elotes a la colonia Altamirano. Ayer se resbaló por agua con jabón que tiran. Estamos buscando para ayudarle con algo de dinero para que vuelva a surtir sus elotitos. Aparte de que se le cayeron, él se quemó con el agua caliente. La verdad no he querido ver el video porque me da mucha tristeza. Si alguien lo conoce, mándenme mensajito por favor”, escribió la mujer en sus redes sociales.

Sin embargo, gracias al apoyo de las redes sociales, lograron identificar al vendedor, quien fue identificado como Cayetano. Algunas personas recolectaron fondos para pagar la mercancía pedida y los gastos médicos para curar sus quemaduras.

En una publicación a través de Facebook, el comerciante agradeció el apoyo recibido por las personas. Además, en unas fotografías apareció con vendajes en sus extremidades mientras se recuperaba de sus lesiones.

“Les doy gracias por todo lo que están haciendo. Tuve este accidente y que Dios los ayude en su trabajo, yo me voy a recuperar”, expresó el negociante.