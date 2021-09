A través de TikTok se viralizó un video que fue protagonizado por un hombre y su perro. El animal doméstico logró cautivar el corazón de miles de cibernautas en una enternecedora escena suscitada en Florida, Estados Unidos. Las imágenes que mostraron el particular momento fueron difundidas en las redes sociales.

En el clip compartido en la cuenta de usuario @Naduglow, se pudo apreciar cómo la pareja del sujeto en cuestión utilizó su celular para grabar la adorable interacción.

El clip captó la secuencia en la que el can nota cómo su dueño no le presta atención porque se encuentra trabajando. Luego, el perro realiza una serie de aullidos para buscar atrapar el interés de su amo, aunque no pudo tener éxito alguno.

“Tan bello el perrito, yo sí le hubiera hecho caso”, “Parece que existe alguien que pudo soportar sus encantos”, fueron algunos de los ocurrentes comentarios de los usuarios. En TikTok, las imágenes obtuvieron más de 18.600 ‘me gusta’ y cerca de 435.000 visualizaciones.

Aquí te compartimos el video viral que ha cautivado a los cibernautas en las redes sociales.