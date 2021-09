Un perro enterneció a miles de usuarios de TikTok luego que hiciera todo lo posible para ganarse la amistad de un rottweiler, pero este enorme can no le dio ni un mínimo de atención. La divertida escena no tardó en viralizarse y ya supera las cuatro millones de visualizaciones.

Sully es el nombre del cándido cachorro que buscaba la atención del perro más grande que estaba concentrado en estar lo más relajado posible en un parque local de Estados Unidos. En el clip se observa cómo el perrito se acurruca al lado de su ‘amigo’, mueve la cola, pero no logra su cometido.

Erin Toporski, la dueña de Sully, no dejó de reír tras ver el video y compartió las imágenes en su cuenta de TikTok, donde no pasó mucho tiempo para que miles de usuarios comentaran la tierna escena.

La dueña del can explicó su reacción. “Tiene un hermano mayor de 54 kilos, así que ama a los perros grandes (…) el rottweiler es el ‘alfa’ del parque y es uno de los perros más grandes y, por alguna razón, Sully quiere intentar ser su amigo con todas sus fuerzas”, declaró.