Un anciano de 101 años ha sorprendido a miles de personas en TikTok por su buen aspecto y vitalidad. La usuaria @maquiabella ha publicado un clip de su abuelo quejándose del peculiar problema que ha tenido a la hora de renovar su licencia de conducir.

A pesar de superar el correspondiente examen médico, el adulto mayor ha sufrido una pequeña e inesperada traba en forma de error informático. Resulta que el sistema digital de Madrid no permite registrar la renovación del hombre porque el software no admite edades superiores a 99. “Lo han tenido que mandar a Santander y me han tenido una hora esperando”, afirmó la nieta del señor.

El abuelito explicó que tiene 115 puntos en su licencia de conducir porque nunca ha cometido ninguna infracción. Finalmente, pudo lograr la renovación y su nieta lo mostró en otro vídeo: “Esta maniobra a mí me lleva un rato. Pues él la hace automáticamente”.

El caso no ha pasado desapercibido para los usuarios de TikTok, quienes también han viralizado el metraje y han expresado su admiración hacia el adulto mayor.