William Osman, un youtuber e ingeniero, conocido por sus extraños proyectos, publicó un video en YouTube que describe cómo una visita reciente al hospital que requirió rayos X resultó en una asombrosa factura de $ 69.210,32.

El influencer explicó que, gracias a su póliza de seguro médico, solo tendrá que pagar aproximadamente $ 2.500 y que, cuando se combinan con los costos anuales del seguro, el total será de alrededor de $ 8.500.

En consecuencia, se embarcó en un esfuerzo arriesgado para construir su propia máquina de rayos X completamente funcional por menos del costo de sus gastos médicos reales.

Construir este artefacto puede resultar peligroso; sin embargo, William es un ingeniero con experiencia en proyectos y tomó todas las medidas de seguridad necesarias para asegurar su bienestar.

En el video compartido en YouTube, Osman construye una máquina de rayos X que funciona con una fuente de energía de $ 400 y 6.000 voltios, un tubo de vacío de $155 y múltiples contadores Geiger y un rollo de chapa de plomo.

Al final del clip, el hombre muestra su “obra maestra”: “Este es el artilugio más peligroso que he construido, no lo intenten si no poseen los instrumentos y conocimientos necesarios”.