En el 2017, unas imágenes de cuatro bebés que nacieron el mismo día dieron la vuelta al mundo. Hoy, después de cuatro años, han vuelto a tomar relevancia, pues a pocos días de iniciar las clases escolares los hermanos Roman, Austin, Arlo y Raeyas han cautivado en YouTube con unas tiernas escenas que han conmovido a miles de usuarios en la popular red social.

Según contó la madre de los pequeños, sus bebés nacieron con solo 29 semanas de gestación y considera como un milagro que estén con vida por su delicada condición, ya que solo pesaban un kilogramo.

Felices y saludables cuatro años después, los hermanos están listos para salir con sus zapatos nuevos y sus mochilas, siguiendo los pasos de su hermana Myla, de seis años.

La señora Selina Torbett-Ashe, mamá de los niños, dijo al medio Daily Mail que “parece que hace solo cinco minutos nos enteramos de que estábamos esperando cuatro bebés. Me ha encantado tenerlos en casa. Todos están muy emocionados de ir a la escuela de Myla. No están preocupados en absoluto, son sus profesores los que me preocupan”, agregó la mujer.

Para el retorno a clases, los padres de los cuatrillizos han comprado 20 polos, 15 pares de pantalones, ocho jerséis, cinco faldas y cuatro kits de educación física. Aunque Selina está acostumbrada a las actividades escolares diarias, admite que les teme a las salidas matutinas.

“Necesitaré mi propia mochila para los días que caminemos porque sin duda terminaré llevando cinco mochilas y cinco botellas de agua; esperemos que no todos traigan obras de arte a casa el mismo día”, manifestó la preocupada madre.