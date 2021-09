Te causará ternura. Una perrita protagonizó un video viral en TikTok debido a su calmado comportamiento mientras sus dos compañeros aullaban de una forma bastante particular. La persona que grababa se encargó de registrar cada acción que realizaba el can de raza golden retriever cuando sus ‘hermanos’ de raza husky siberiano no paraban de emitir sonidos muy fuertes.

Este video viral que tiene más de 82.500 visitas en la plataforma de TikTok, así como gran cantidad de vistas en otras redes sociales, nos muestra la reunión de tres perritos en los interiores de una habitación. Asimismo, la cuenta @Nico,jackson.zoey, que subió la grabación colocó, como descripción del post: “quizás ella quiere escucharlos”, en referencia a la perrita, la cual se quitó unas tapa orejas que le había colocado su dueño.

La protagonista del video aparece con un implemento para aislar el sonido de color rojo puesto en sus orejas. Sin embargo, pasan algunos segundos y se los quita. El objeto queda en el suelo, ella mira a la cámara y continúa sin moverse de su sitio y sin emitir ningún ruido. Los usuarios de TikTok admiraron la paciencia de la perrita de raza golden retriever.