El amor y cuidado de un abuelo llega a ser muy valioso para quienes tienen la oportunidad de crecer a su lado. Es por ello que, al tener que despedirlos, dejan un gran vacío en quienes disfrutaron de su compañía. Esto fue lo que le ocurrió a Cris Simó, una joven que ha recibido el último regalo que le dejó su abuelo antes de fallecer. La historia se hizo viral en Facebook y Twitter.

En una publicación hecha en Twitter, la usuaria compartió el inesperado hallazgo que hizo con su familia. Según contó ella misma, en cada cumpleaños su abuelo le obsequiaba un libro diferente.

Tras el fallecimiento del señor, Cris pensó que ya no volvería a recibir un regalo hecho por su abuelo, pero ocurrió todo lo contrario. El anciano le había preparado la sorpresa poco antes de morir.

Facebook viral: joven recibe el regalo que su abuelo le dejó antes de fallecer y su historia se hace viral

Había dejado escondido un último libro para su querida nieta. Es por ello que el día de su cumpleaños, Cris recibió el obsequio y no pudo evitar conmoverse.

“Mi abuelo me ha regalado un libro por mi cumple todos los años desde que sé leer. Hoy hemos celebrado mi primer cumple sin él y lo que menos me esperaba era recibir el último libro que le pedí. Pues lo compró y lo dejó escondido antes de morirse. Y hoy me lo han dado. El mejor”, escribió Cris en su cuenta de Twitter.

Como era de esperarse, la publicación se hizo viral y alcanzó miles de comentarios. Muchos de ellos celebrando la buena noticia y halagando el amor de abuelo que pudo tener la joven. Tras la repercusión de su historia, la muchacha decidió contar la historia de su abuelo y cibernautas de varias partes del mundo quedaron conmovidos al conocerla.