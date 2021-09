Muchas personas que se encuentran con perros callejeros en su camino los ignoran y continúan su trayecto. Sin embargo, existen quienes no pueden ser esquivos a las necesidades de un animal sin hogar. Esto ocurrió con Sumito Estévez, un chef que ha conmovido a miles en Facebook con su noble acción.

El cocinero se percató de que el can de color negro no dejaba de merodear la puerta de su restaurante situado en Providencia (Chile), así que decidió salir a ver qué le ocurría. De inmediato se dio cuenta de que necesitaba ayuda y lo llevó a su vivienda.

Allí permaneció por varios días hasta que logró recuperarse. “Es súper educado, durmió en su cobija, hizo en el periódico, se deja llevar con correa y no pelea con otros perros”, contó el chef en su cuenta de Facebook.

Facebook viral: chef encuentra a perrito callejero en la puerta de su restaurante y decide ayudarlo

Sin embargo, el cachorro no podía quedarse más tiempo en su casa, pues el espacio del departamento no es el adecuado para su comodidad. Además, intentó ubicar a sus posibles dueños, pero no tuvo éxito. Es por ello que Estévez ha utilizado sus redes sociales para buscar una familia que adopte al perro.

“He hecho todo lo materialmente posible para conseguir a sus dueños. Por favor, ayúdenme a buscarle hogar”, culmina su mensaje publicado en Facebook.