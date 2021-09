Las macotas demuestran ‘gestos de amor’ y se vuelven protectores de aquellos a quienes aman. Este es el caso de una tierna escena que se hizo tendencia en YouTube al mostrar el esmero con el que un golden retriever cuida a su compañera que se encuentra en estado de gestación.

Las mascotas son seres bondadosos y amorosos, y esta escena grabada por los dueños de los canes no es la excepción. El cariñoso perrito no tuvo mejor idea que ser partícipe en las diversas actividades que su compañera embarazada no puede realizar.

Como se puede ver desde los primeros segundo del video viral de YouTube, el golden retriever se esfuerza por alimentar a su ‘pareja’, llevarle un plato de comida, abrirle las puertas, ayudarla a bajar escaleras e incluso a sacarla a pasear a un parque cercano a su hogar.

El conmovedor video, cuenta con más de 10 millones de vistas en YouTube, y los cibernautas no dudan en reconocer al perrito por su incondicional apoyo. “Las personas deberían aprender de estas silenciosas almas”, “Este es uno de los momentos más asombrosos que he visto en mi vida”, son algunos de los comentarios que escriben los usuarios para la ‘amorosa familia’ de perritos.