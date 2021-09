Mia, una perrita de seis años con un solo ojo que nadie quería adoptar, finalmente encontró una nueva familia, la misma que le está dando todo el amor que le faltó durante años. La historia del animal se viralizó en TikTok.

La can fue abandonada en una perrera de Long Island, Nueva York, con varios signos y lesiones que apuntaban que sufrió maltrato animal. Así permaneció durante mucho tiempo en el refugio.

Afortunadamente, su suerte cambió cuando Moira Horan se topó con ella: “Era la única perra que llevaba un collar rojo, y el rojo es mi color favorito. No me ladró. Solo me miró y me enamoré. Miré la información publicada en su recinto y vi que se llamaba Mia, que es una de cada dos letras de mi nombre, y supe que tenía que llevármela a casa”, explica la mujer en su video de TikTok.

“El amor incondicional, tener a alguien que siempre se emociona al verte, y la felicidad que ha añadido a mi vida. En algunos de mis peores momentos, ella me da una razón para seguir adelante. Y es tan fácil de querer”, confiesa orgullosa de su decisión.

Moira comparte la convivencia con Mia en sus redes sociales: paseando, en la playa, en la nieve y, sobre todo, jugando.