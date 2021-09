Picasso, conocido como el perro “imperfecto”, se convirtió en ‘influencer’ en Facebook por la particular forma de su cara. El can nació con el hocico torcido que le hace tener una sobremordida que apunta hacia la izquierda.

El animal, que es un cruce entre pitbull y terrier, fue viendo como todos sus hermanos iban dejando la camada a medida que nuevas familias iban comparándolos.

Junto a su hermano Pablo fueron los únicos que nadie compró, y como sus dueños no podían hacerse cargo de ellos acabaron entregándolos a un refugio para perros en California a finales del 2016.

Todo apuntaba a un destino fatal, ya que los animales entraron en la lista de perros a sacrificar. Por suerte, su destino cambió cuando Liesl Wilhardt, de 51 años, entró en sus vidas.

El rostro especial de Picasso cautivó a Liesl Wilhardt: “Una amiga me envió una foto de Picasso tumbado en una camita y sí, su cara me llamó la atención pero su mirada me conquistó, fue amor a primera vista”, escribió en Facebook.

Ahora, Picasso se ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales y cuenta con miles de seguidores en distintas plataformas.

