Vía Facebook. Los canes les han enseñado a los seres humanos a nunca dudar de su fidelidad. Cuando se trata de mostrar su amor hacia sus dueños, los perros lo hacen de manera natural y sin límites. Incluso cuando ya no se encuentran juntos. Esto fue lo que ocurrió con un perrito que, tras el fallecimiento de su dueño, acude todos los días al cementerio y duerme sobre su tumba.

Este emotivo hecho ha ocurrido en la ciudad de General Roca, Argentina. Allí, una familia acudió al sepelio de un pariente y algunos de ellos notaron el comportamiento del perrito que estaba acostado sobre una de las lápidas.

Al ver que el can no se movía de dicha tumba, llamaron a un trabajador del camposanto y le preguntaron sobre el animal. Él les respondió que el can llevaba meses durmiendo allí, pues se trataba de la tumba de su dueño fallecido.

Facebook viral: perro se queda a vivir en el cementerio donde fue sepultado su amo y duerme sobre su tumba

“No se fue a su casa, se quedó siempre en la tumba de su humano, que está cerca de la entrada principal”, se lee en la publicación de Facebook que hizo la organización Sin Maltrato Animal Ranhu.

“No se movía de allí. Tuvieron que llamar a la esposa del fallecido para que se lo llevara y no hubo manera, insistía con quedarse durmiendo sobre la tumba. Así que la señora, ante la negativa del perrito, le llevaba comida siempre. Esto ocurrió muchos meses, hasta que terminó quedándose en el cementerio”, añadieron.

De esta manera, la publicación en Facebook ayudó a que se organice la iniciativa para llevar comida, abrigo o mostrarse amistoso con las personas que visiten el cementerio y vean al perro.