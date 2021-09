Un triste desenlace. En el 2019, los encargados del albergue llamado Main Line Animal Rescue (MLAR) recibieron a un perrito que fue abandonado por sus antiguos dueños. Ellos se encargaron de atenderlo para que fuera adoptado en el menor tiempo. Sin embargo, ninguna familia se mostró interesada y se ha quedado a habitar las instalaciones. Este emotivo caso se publicó en Facebook, donde tocó el corazón de los usuarios.

El animal bautizado con el nombre de Coco ha pasado más de 730 días desde que llegó al refugio. Incluso no ha tenido ninguna cita para que las personas conozcan su personalidad dulce, como lo describen sus cuidadores.

Facebook viral: perrito no consigue ninguna cita de adopción y lleva más de 730 días en el refugio

“Coco es muy cauteloso con los extraños, pero una vez que sabe que no quieren hacer daño y que puede confiar en ellos, es tonto, cariñoso y juguetón. Le encanta dar besos y es muy valiente cuando explora fuera del refugio. Coco es un perro grande con problemas de confianza y la mayoría de la gente busca un perro que se adapte de inmediato, pero Coco tardará un tiempo en adaptarse”, dijo Heidi Mottin, voluntaria de MLAR.

A consecuencia de que ha vivido unos años en el interior del establecimiento, el can parece que se acostumbró a dicha situación. Además, disfruta estar al lado de los otros animales y también de los jóvenes que laboran en el lugar.

Pero ellos no pierden las esperanzas de que el perrito finalmente consiga un hogar donde le brinden mucho amor. “Una vez que te has ganado la confianza de Coco (lo que no lleva mucho tiempo), es un tipo despreocupado”, manifestó April Madel, empleada de Main Line Animal Rescue.

Las imágenes de esta conmovedora historia protagonizada por el can se divulgaron en la página oficial de MLAR en Facebook. Ahí, alcanzaron miles de reacciones por parte de los usuarios que lo volvieron tendencia en cuestión de horas.