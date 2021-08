¿Deberían pagar los invitados a una boda si no se presentan a la ceremonia? Esa es la pregunta que miles se han hecho en Facebook, luego de conocer la controvertida decisión de una pareja de recién casados en Chicago (Estados Unidos).

Dedra y Doug Simmons llamaron la atención de los usuarios de las redes sociales por cobrar 120 dólares a sus invitados que confirmaron, pero no asistieron al casamiento. Después de repetidas confirmaciones de asistencia, ocho de sus invitados no asistieron, a pesar de que la pareja ya había pagado al resort en Jamaica por los asientos no utilizados.

“Si esas ocho personas hubieran dicho, ‘Doug, Dedra, no podemos hacerlo’, lo habríamos entendido totalmente, no habríamos tenido ningún problema”, dijo Simmons al New York Post.

Cuando los recién casados regresaron de su viaje, el hombre creó una factura por el costo de dos asientos y la puso en las redes sociales, donde la foto tomó vida propia.

La factura, titulada “No llamar, no presentarse invitado”, explicó, en parte, que se cobraba a los invitados ausentes por no notificar que no asistirían. La factura publicada en redes sociales generó una serie de opiniones encontradas de quienes recriminan a la pareja el cobrar tal cantidad, argumentando que fueron ellos los que decidieron hacer la boda e invitarlos.