Te sorprenderá. En TikTok se volvió tendencia un video que tuvo como protagonista a una pequeña araña. El animal logró impresionar a miles de cibernautas con una entretenida dinámica que fue desarrollada en los Estados Unidos. Las imágenes mostraron el singular momento difundido en las múltiples plataformas.

En el clip compartido en la cuenta de usuario @Dinaoren0, se pudo apreciar cómo la dueña de la vivienda decidió utilizar su celular para grabar el comportamiento del arácnido.

El video viral captó las diversas secuencias en las que se vio cómo la mujer nota cómo una araña construye de inicio a fin una de sus trampas. Lo más llamativo fue ver cómo el animal demostró una gran destreza para saltar de un lado a otro al colocar rápidamente la red que servirá para atrapar a sus víctimas.

“Puedo ver este video tantas veces y no me cansaré”, “Después de esto no me atreveré a lastimar a una araña, son artistas”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios. En TikTok, las imágenes obtuvieron más de 1 500 600 ‘me gusta’ y cerca de 9 millones de visualizaciones.

Aquí te compartimos el video viral que ha cautivado a los cibernautas en las redes sociales.