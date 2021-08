Un asombroso hecho ha dejado sin palabras a miles de usuarios en Facebook alrededor del mundo. Se trata del rescate de un perrito sin hogar que nadaba en las aguas gélidas con el fin de mantenerse a salvo. Un valeroso hombre entró a salvarlo, hasta que ambos tuvieron que ser rescatados por autoridades.

Este episodio tuvo lugar en Comodoro Rivadia, Argentina. Nadie supo cómo, pero un perrito de la calle acabó en medio del mar luchando por sobrevivir. Las imágenes, que ya son virales en la red, muestran al perrito flotando en el agua, hasta que un valiente hombre se lanza para rescatarlo.

Se trata de Pablo Grane, quien llegó hasta el can, lo cogió entre sus brazos y juntos esperaron hasta que un bote de rescate se acercó para recogerlos. Luego del hecho, un usuario registró fotografías que fueron compartidas en Facebook.

Facebook viral: hombre se lanza al mar para rescatar a perro callejero que trataba de mantenerse a flote

En ellas, se pudo ver que el perrito fue llevado a una veterinaria, donde recibió oxígeno. Además, los médicos se encargaron de calentar su cuerpo que había estado por horas expuesto a las altas temperaturas del mar.

“Venía transitando por la avenida camino a zona norte y me llamó la atención la gente agolpada sobre la costanera. Casi no paro, pero cuando vi a los bomberos, me di cuenta que estaba pasando algo serio. No dudé ni un minuto en tirarme, sentí que tenía que estar ahí”, contó el ‘héroe’ de esta historia para el portal ADN Radio Sur.

Finalmente, este perrito se encuentra en manos de los médicos, quienes se encargarán de su cuidado hasta que se encuentre estable y pueda ser llevado a un refugio.