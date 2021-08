Una mujer contó que recibió una nota con una alerta en una cafetería de Estados Unidos. Una persona le advirtió sobre el hombre con el cual ella estaba teniendo una cita. La joven compartió el mensaje en Facebook.

La usuaria contó la historia en esta red social. “Ayer fui a tomar un café con un chico. Cuando él se levantó para ir al baño, el chico(...) que se encontraba sentado detrás de mí me dio esta nota”, escribió.

@Hadia__S compartió la nota. “Muchas señales de peligro. Corre, ponte a salvo chica”, decía. Al parecer, el autor de la advertencia observó con detenimiento la actitud del joven, los temas de conversación de él y se preocupó por la seguridad de la mujer.

“Yo reconocí las señales de alerta, pero no estaba en peligro, así que me quedé. Estoy segura de que mi ángel de la guarda estaba agotado por la situación y me quiso decir ‘¡Vete!’”, escribió en la publicación de Facebook.

Joven comparte el misterioso mensaje que recibió durante una cita

Hadia reveló que su cita le comentó que era fan de Kevin Samuels: un ‘gurú' de las citas que en el pasado fue acusado de instar a los hombres a realizar “comentarios despectivos e incluso violentos sobre las mujeres”.

La protagonista de este episodio agradeció al desconocido que se preocupó por ella. “Hubo algunas otras señales de peligro que no voy a mencionar, pero no os preocupéis, yo las habría reconocido con o sin la advertencia. Pero el papel fue muy apreciado por mí y añadió algunas risas a mi noche. No habrá una segunda salida”, sentenció.