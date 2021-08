Una vez más los animales domésticos hacen de las suyas en las redes sociales. En esta ocasión, una traviesa perrita se ha vuelto viral en TikTok, pues fue grabada mientras acudía a la habitación de su dueño para pedirle ‘ayuda’ con su pijama.

Hanna, como se llama esta tierna cachorra, llegó corriendo hasta el cuarto de su amo mientras cargaba su pijama rosa en el hocico. Se subió a la cama y su cuidador comenzó a grabarla. Rápidamente, el hombre entendió que la canina quería que le coloquen su ropa de dormir.

Cuando el joven le pregunta si desea que le ponga su pijama, esta parece entender a la perfección la pregunta, y continúa ladrando para que su amo la vista. Finalmente, Hanna cumplió su objetivo y acabó con su ropa puesta.

Estas cautivadoras imágenes no tardaron en volverse tendencia y más de 21.000 usuarios reaccionaron con un like en la publicación. Además, los divertidos comentarios no tardaron en aparecer.

“Qué linda, es un amor”, “Cómo se nota cuando un bebito perruno es amado”, “Impresionante lo inteligentes que son”, escribieron algunos cibernautas en este video viral.