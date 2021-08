Una captura de pantalla hecha de un grupo cerrado de Facebook ha desatado todo tipo de comentarios y respuestas. Se trata de la afirmación de un usuario, quien asegura que Chile “no existe”.

El internauta, de quien se borró su identificación en la red social, comentó que había visto un documental sobre Chile y que, a su parecer, todo se trataría de un montaje, pues “las casas son de cartón”, según su observación.

“Yo nunca he estado en Chile y no conozco a nadie que haya estado. He visto algunas fotos, pero seguramente sean CGI”, afirma el usuario de Facebook. Otro integrante de este grupo hizo una captura de pantalla y compartió la explicación en sus redes sociales.

Esto desató una ola de comentarios y respuestas en la red. Al tratarse de un argumento descabellado, la insólita publicación no pasó de ser el impulso para que usuarios se animen a crear divertidos memes al respecto.

Miles en la red tomaron con humor el evento y comenzaron a hacer divertidos comentarios sobre diversas personalidades de nacionalidad chilena. Aquí te dejamos algunos de los memes más divertidos que todavía circulan en las redes sociales.

"Chile no existe": estos fueron los mejores memes que dejó la insólita afirmación. Foto: Twitter

La publicación de Facebook desató los más divertidos memes. Foto: Twitter