En ocasiones, existen algunos días en que las personas no tienen ganas para levantarse de la cama y mucho menor de ir a trabajar. Al parecer, este comportamiento no es innato solo de los humanos, sino también de los animales, como lo demostró un tierno perrito que sacó miles de carcajadas y conmovió a miles de usuarios en Facebook.

Según publicó un usuario del metro de Shanghái en China, vio a un canino que estaba en horario laboral junto a un agente de seguridad. Sin embargo, al peludo se le notaba muy cansado recostado en una de las piernas de su compañero hasta que se quedó dormido.

El perro estaba muy cansado para iniciar su día de trabajo. Foto: captura de Facebook

En las imágenes compartidas, la mascota estaba sentada, pero poco a poco se iba desvaneciendo hasta quedar rendido en el piso. Aunque es común que estos perritos estén entrenados para olfatear a pasajeros y maletas en las estaciones de transporte y aeropuertos, lo poco usual es verlos cansados y dormidos en plena acción.

“Perro policía del tren de Shanghái no quiere trabajar”, se pudo leer en las fotografías publicadas en la conocida red social.

Usuarios en Facebook manifestaron que el perro no habría descansado lo suficiente, por lo que estaba somnoliento. La imagen no tardó en convertirse en viral y ha generado muchos mensajes de aliento al tierno can.

“¿Por qué un perrito que no quiere trabajar es lindo, pero cuando yo no quiero trabajar soy una persona perezosa?”, escribió un usuario sobre las fotografías.