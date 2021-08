Un video publicado en TikTok ha generado miles de reacciones de los usuarios de la popular red social al ver a un hombre abrazando a un burro bebé y dedicándole una tierna canción.

Como se logra ver en el clip compartido por el usuario @mrdonkers1, el sujeto aparece sentado en una silla en medio de su granja. Sin embargo, lo que causó admiración es que el caballero estaba cargando al pequeño asno entre sus piernas y lo estrechaba en sus brazos como si se tratara de un bebé al que le dedicaba una tierna canción de cuna para que durmiera. En este caso, usó la letra de Somewhere over the rainbow.

El comportamiento relajado del animal al ser acicalado dejó sorprendidos a los 713.000 cibernautas que lograron visualizar la grabación y no tardaron en dejar sus mensajes en la caja de comentarios.

“Lo más lindo que he visto hoy”, escribió una usuaria. “El burro como un niño. Que lindo, se siente amado”, señaló María Mendoza. “Que belleza, con qué amor y dulzura le cantaba”, “Es muy bello. Creo que todos necesitamos en algún momento un apapacho y este burrito no es la excepción”, “Tan fácil que es tener un mundo perfecto. Doy amor y recibo amor”, fueron otras reacciones a la publicación de TikTok.

Expertos han señalado que los burros son animales de compañía estupendos para mayores y niños. Les gusta jugar y que les acaricien, y cuentan con una calma increíble. Quizá, por ello, el protagonista de este clip disfrutaba que su amo lo acaricia y mime con a un bebé.