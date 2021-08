TikTok se ha convertido en la plataforma de internet donde se publican curiosos y divertidos videos que sacan más de una sonrisa a los usuarios. En esta oportunidad, el clip de un perrito totalmente triste ha conmovido y a la vez ha generado las carcajadas de los usuarios de la popular red social.

Como se logró ver en la captura de @tworedretrievers, un canino de raza golden se mostraba muy apenado acostado detrás de una reja de madera ubicada en el patio de su casa.

Usuarios en redes se preguntaban qué causaba que el animal demuestre demasiada tristeza, pero al ver completamente la grabación no pararon de reír. El perro bautizado como Eden estaba acostado porque no podía alcanzar su pelota. Metió su cabeza por las barras de madera; sin embargo, al ser un ejemplar de grandes proporciones no logró pasar por la estrecha cerca.

En otro momento, la dueña abrió un poco más la toma y se vio que a pocos centímetros del engreído peludo de cinco años se hallaba una puerta abierta por la que fácilmente podría pasar para alcanzar su esfera.

“Esto sería increíblemente triste si la puerta no estuviera abierta”, escribió la dueña del sabueso en la publicación.

El clip fue compartido por su dueña, Molly Kuekes, de Charlotte, Estados Unidos.

“A pesar de que tenemos otras 15 pelotas de tenis en nuestro jardín, se concentra en la que no puede alcanzar”, dijo la mujer con respecto a su mascota al Daily Mail.