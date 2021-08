A través de Facebook se conocen divertidas, conmovedoras o sorprendentes historias, como la de un oso, que dejó anonadados a los cuidadores de un refugio de animales al descubrir que uno de sus huéspedes había escapado haciendo un túnel.

Se trata de Tamarack, un osezno de solo seis meses que había sido hallado en el patio de una vivienda y se encontraba herido por un incendio forestal ocurrido en Minnesota (Estados Unidos).

Cachorro de oso herido durante incendio forestal cava un túnel y escapa de refugio

El pequeño mamífero color pardo había sufrido quemaduras en sus cuatro patas, por lo que fue trasladado al centro Lake Tahoe Wildlife Care, en California, donde se venía recuperando de sus lesiones.

No obstante, la huida del animal dejó impactados a sus cuidadores, pues cavó un túnel pese a tener las patas vendadas debajo de la valla electrificada y logró escapar. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California y la Policía local iniciaron las acciones de búsqueda de Tamarack. Aunque sus heridas no son de gravedad y él no representa un peligro para la población, es necesario que retorne al refugio.

La cría de 11 kilogramos podría llevar sus vendas en las patas delanteras. Probablemente, habría subido a algún árbol o escondido en un espacio pequeño. El centro dijo que aquellos que lo vean, se pongan en contacto con las autoridades y se mantengan alejadas del animal porque tendría miedo de los humanos.