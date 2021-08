Un héroe sin capa. A través de Facebook, se publicó una emotiva historia que se ganó la admiración de los usuarios. Como todos los días, John Cassabria salió a entregar productos a los clientes de Amazon en Massachusetts, Estados Unidos. De pronto, un ruido lo alertó y fue a averiguar, pero no imaginó que iba a encontrar a un perro anciano en peligro. Sin dudarlo, hizo todo lo posible para rescatarlo al percatarse de que estaba a punto de ahogarse.

“El ruido que escuché todavía era muy indescriptible. Fue algo así como un ataque de sirena mezclado con aullidos, como cuando el viento aúlla a través de las ramas de los árboles”, expresó al medio The Dodo. Contó que terminó paralizado al saber lo que sucedía. Se trataba de un indefenso animal que cayó por accidente a su piscina.

El repartidor tuvo un heroico gesto al detener sus labores para sacar con vida a un perro que cayó por accidente a una piscina tras escapar de su casa. Foto: Lucy Cadwell/ Facebook

De inmediato, él subió la cerca para ingresar a la vivienda a escondidas y ayudar al can de raza husky llamado Luka. “Llegué físicamente a él, no estaba seguro de que todavía estuviera con nosotros, y todo en lo que podía pensar era en sacarlo de la piscina y asegurarme de que estaba a salvo”, comentó.

Cassabria saltó al agua con ropa para agarrar al perro, con el propósito de ponerlo a buen recaudo. “Después de salir de la piscina, estaba muy conmocionado, muy asustado. No quería que me fuera de su lado. Cada vez que me levantaba, me golpeaba con la pata o me empujaba, así que me quedé con él todo el tiempo”, manifestó.

Afortunadamente, el perro regresó a su hogar con sus dueños luego que el joven le salvó la vida. Foto: Lucy Cadwell/ Facebook

Luego de unos minutos, se comunicó con el control de animales de la ciudad para que revisen a Lukas. Por suerte, el encargado era amigo de sus propietarios y les avisó sobre el terrible accidente.

La familia del can estaba preocupada por él debido a que este había escapado y estuvo lejos de su hogar durante varias horas. Desde que se enteraron de lo sucedido, agradecieron la valiente acción de John. Por otro lado, las imágenes de este conmovedor hecho se divulgaron en una página dedicada a los animales en Facebook. Incluso se volvieron tendencia al alcanzar miles de reacciones.