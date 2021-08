Unas impactantes imágenes publicadas en Facebook se hicieron virales, pues una joven transmitió en vivo cuando quedó atrapada en lo alto de un juego en un parque de atracciones de México.

Según informó el medio Telediario, el robot mecánico se paró intempestivamente y los visitantes de otras atracciones también se quedaron a la mitad de camino.

“¡Atrapada, ayuda!”, indicó una acompañante de la joven que transmitió en vivo desde lo alto de The Joker. “Nos quedamos atrapados en el Joker y el Superman también está atrapado. No sé qué pasó, no sé qué está pasando aquí, todos los juegos se detuvieron. Allá están bajando el columpio. Estamos aquí en medio del Joker, hasta arriba nos tocó con mis hermanas”, manifestó la asustada muchacha.

Con su teléfono celular grabó el instante en que permaneció a varios metros de altura y otros juegos se habían parado por completo.

“Todo el parque está detenido. Ya me dio miedo. Ya los están regresando a los de abajo del Joker. Mi hermano es un salado porque nos dijo que nos íbamos a quedar atorados en un juego. Ya me quiero bajar. Todo está parado. No inventen”, agregó la chica.

Finalmente, aseguró que alguien del parque le pidió que guardara su celular y dejara de grabar. Hasta el momento, Six Flags México no se ha pronunciado al respecto sobre lo ocurrido.

El video del aterrador momento que vivieron las jóvenes ya ha tenido más de 27.000 reproducciones y cientos de comentarios entre los que cuestionan la falta de seguridad en algunos parques temáticos.