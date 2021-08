Es viral en Facebook. Gracias a la oportuna acción de los grupos de rescate es que muchas vidas han sido salvadas. Así lo demostraron miembros del Departamento de Bomberos de Hermosillo, Sonora (México), cuando atendieron rápidamente el choque que sufrió una mujer que viajaba en su auto con su pequeño perrito.

Según reseñan medios locales, los bomberos se acercaron para atender a la conductora del vehículo. Sin embargo, cuando se acercaron a la escena, hallaron a la pequeña mascota de ella. El can lucía asustado y también tenía algunas heridas por el accidente.

El can quedó a cargo de los bomberos hasta la recuperación de su dueña. Foto: Expreso

Debido al estado delicado de su cuidadora, ella tuvo que ser trasladada a un hospital local. Por ello, los rescatistas no dejaron solo al cachorro y lo acompañaron en todo momento. Pese a que no se supo con detalle a dónde llevaron al can, se presume que los uniformados cuidarán de él hasta que sea devuelto a su ‘mamá’.

Este hecho no pasó desapercibido en las redes sociales y una gran cantidad de usuarios en Facebook aplaudió la noble labor de los rescatistas.