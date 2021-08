Miles de usuarios en TikTok han quedado sumamente cautivados al ver un reciente video viral subido a la plataforma. Se trata de la emotiva conducta de un perrito al ver que su dueña llegó a casa con tres nuevos cachorros que acababa de adoptar.

Azul, como se llama este perrito, estaba en casa jugando cuando su dueña entró con una enorme caja de cartón, por lo que la mascota se acercó a ver qué contenía el enorme envase.

Cuando la mujer abrió la caja, Azul pudo ver a los tres perritos que estaban adentro, esperando para salir y conocer su nuevo hogar. La reacción del can fue inmediata y no pudo contener su ‘emoción’, pues comenzó a dar vueltas alrededor de sus nuevos ‘hermanitos’ mientras movía la cola mostrando su alegría. Su dueña sacó uno por uno a los perritos y Azul no dudó en darles una calurosa bienvenida.

Este emotivo momento quedó registrado en un video que ya ha conseguido más de 67.000 ‘me gusta’, además de otros cientos de comentarios en la plataforma de TikTok. “Qué cosa más linda”, “Me encanta cómo los mira y se emociona”, “Precioso amor de animales”, fueron algunos de ellos.