En Facebook se viralizó una publicación que tuvo como protagonista a Diana, una joven quinceañera, que tuvo una gran idea para demostrarle a su padre lo orgullosa que se siente de él. La conmovedora escena fue desarrollada en el estado de Nuevo León, México, donde trabaja Juan, su padre.

Según detalló la página Red Ambiental, en donde colgaron la serie de fotografías, la joven decidió realizar la sesión de fotos de su quinceañero en el basurero donde su padre labora como operador de una compactadora. La iniciativa de la adolescente busca concientizar a las personas que tienen bajos recursos y que se avergüenzan de su familia. Además, se aclaró que el hombre desconocía que se iban a tomar las fotos en su centro laboral, por lo que fue una sorpresa para él ver llegar a su hija.

La sesión de fotos contó con la presencia de sus familiares y amigos. Foto: captura de Facebook

“No me da vergüenza, él ha trabajado para que a mí no me falte nada. Estoy orgullosa de él, de mi familia y de quién soy”, declaró la joven para un medio local.

Finalmente, en las imágenes se puede apreciar cómo Diana luce un vestido lila, mientras que el hombre aparece con su uniforme, lo que refleja que la sorpresa lo abordó en medio de su jornada laboral.

