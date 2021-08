Ver a los animales protagonizando divertidos o tiernos videos se ha convertido en el pasatiempo favorito de miles de personas en TikTok y otras redes sociales. En esta ocasión, un canino se convirtió en el protagonista de un hilarante clip que ha sacado más de una carcajada a miles de usuarios de internet.

El perro se rehusaba a que su dueño comparta con su compañero uno de sus postres favoritos. Cuando el hombre acercaba la cuchara a la boca de su ‘amigo’, la mascota lo miraba muy atento y enseñaba los dientes como muestra de enfado.

Sin embargo, cuando le tocaba su turno, lo recibía muy contento y hasta con emoción. Los usuarios en redes sociales no tardaron en escribir sus comentarios ante el curioso comportamiento de los animales.

“Esa soy yo cuando me hablan de otra chica”, “El perro no disfruta compartir”, “Muy divertido. Yo tengo un perro así”, “Yo cuando alguien me dice: ‘no te preocupes’”, “Los comportamientos de los perros son muy divertidos”, “Creo que a nadie le gusta compartir”, fueron algunas reacciones al gracioso video compartido en TikTok.