Un video compartido en Facebook generó todo tipo de comentarios. En el clip se aprecia la agresión a una vendedora ambulante por parte de una mujer que quiso retirarla del espacio de la calle en donde se ubicó para ofrecer sus artesanías.

El hecho se registró en una popular avenida de Michoacán (México). En una grabación realizada por un transeúnte se vio el preciso instante en que una dama se hallaba limpiando el segundo piso de su vivienda.

A los pocos segundos, la mujer lanzó agua desde su terraza ocasionando que la adulta mayor que vendía sus productos en el primer piso se mojara y echara a perder sus artesanías que estaban en el suelo.

El joven que grabó el suceso pidió que si no quieren ayudar las personas, tampoco deberían estropear el trabajo de los demás.

“Hoy me tocó esta mala experiencia. Como (la de) una señora humilde que está trabajando, haciendo la lucha por salir adelante y gente ignorante como mi querida amiga le moja todo su negocio. Gentem si no tiene nada qué hacer, no se ponga hacer este tipo de cosas. Pónganse a ayudar y no a echar a perder el trabajo de otras personas”, indicó el joven que grabó el video.

Las imágenes se volvieron virales en redes sociales. Para muchos el suceso es algo imperdonable.