Pese a que muchas personas atribuyen ciertas conductas a los perros según su raza, se ha demostrado que esto no siempre se cumple. Tal como ocurrió con un perrito de raza pitbull, el cual se mostró amistoso con el amigo de su dueño, pero el joven creyó todo lo contrario y protagonizó un divertido video que se ha vuelto viral en TikTok.

En las imágenes se puede ver cómo un muchacho acude a la casa de su amigo para disfrutar de una tarde en la piscina. Cuando ingresó, se topó con el simpático pitbull de la casa, pero inmediatamente pensó que quería atacarlo. Por ello, corrió por todo el patio de la vivienda. Claramente, esto llamó la atención el can, el cual creyó que estaba jugando, así que también corrió detrás del asustado muchacho.

Tras ver que no podía ‘escapar’ del inocente perro, el joven acabó lanzándose a la piscina para estar ‘a salvo’. Pese a que el dueño del perro trataba de decirle que su perrito no iba a atacarlo ni a morderlo, el petrificado joven no hizo caso y trató de mantenerse alejado del pitbull.

Este video generó todo tipo de comentarios en las redes sociales, pues hubo quienes no pararon de reír con la exagerada conducta del joven. Por otro lado, algunos usuarios reprocharon la actitud, pues esto ocasiona que los perros de ciertas razas se vuelvan menos ‘atractivos’ para ser adoptados.