Facebook viral: comerciante permite que los perritos callejeros coman los productos de su tienda

Un acto de amor. Muchas personas han demostrado su buen corazón al ayudar a indefensos animales que viven en lamentables condiciones en las calles, como se reveló en un reciente caso que se compartió en Facebook, donde el protagonista de la historia se ganó la admiración de los usuarios. Un comerciante permitió que unos perritos se acerquen a los exteriores de su local, con el propósito de que sacien su hambre.

Carlos Augusto Salome es dueño de una tienda de abarrotes ubicada en Lima, Perú. A diario, hace todo lo posible para apoyar a los animales que más lo necesiten. Por esta razón, no se molesta cuando algunos canes sin hogar comen a escondidas las bolsas llenas de croquetas.

“Otro perrito aprovechando el descuido, pero no hay problema, no creo que me vaya a la quiebra por brindarle un poquito de comida”, escribió en sus redes sociales. Además, lo acompañó con una fotografía para que otros vendedores copien su noble acción.

Por otro lado, un transeúnte se percató de la emotiva escena y le preguntó sobre su gesto, por lo que el hombre respondió: “El paquete lo dice, es comida para animales”, por lo que el ciudadano lo felicitó y le agradeció.

Este hecho se volvió tendencia rápidamente al alcanzar más de 10.000 reacciones tras ser divulgado en una página de Facebook.