Perrito sin hogar se acurruca en la nieve a la espera de ser rescatado por alguna persona

Un niño notificó a su mamá sobre la presencia de un can en su vecindario, por ello, no dudaron en ayudarlo con el apoyo de los trabajadores de un albergue. Foto: Stray Rescue Of St. Louis

En YouTube se conoció la historia de un perrito que consiguió una nueva oportunidad de vida luego de que una familia y un albergue lo ayudaron cuando lo encontraron en la calle.

