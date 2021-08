En las buenas y malas. Un hombre sin hogar junto con su perrito se convirtieron en los protagonistas principales de una conmovedora historia que se publicó en Facebook. Todo comenzó cuando los trabajadores de un albergue quisieron llevarlo a un lugar seguro. Sin embargo, él hizo una petición que tocó el corazón de todos.

Don José recorría diferentes vecindarios, con el propósito de buscar materiales reciclables para venderlos y obtener un poco de dinero para sobrevivir. Todos los días, salía acompañado de su ‘fiel compañero’ llamado Rubio.

Facebook viral: hombre no quiere abandonar a su perro y pide que vayan juntos a un albergue

Fue entonces que los funcionarios de la Dirección de Desarrollo Social de Ciudad del Este, en Paraguay, le ofrecieron ayuda para que tuviera una mejor vida al verlo desprotegido por las bajas temperaturas. De pronto, se llevaron una sorpresa al ser rechazados.

Al parecer, don José pensó que no querían al can. “Se va Rubio conmigo o no voy”, manifestó de forma rotunda. Afortunadamente, los aceptaron a ambos. Incluso les acondicionaron un espacio especial con un colchón y frazadas para que se mantengan abrigados.

Uno de los empleados se animó a tomar unas fotos a escondidas, mientras el hombre descansaba. Además, lo divulgó en una página dedicada a los animales en Facebook. De inmediato, se volvieron tendencia al obtener miles de reacciones por parte de los usuarios.