Por décadas, las zapatillas Converse han ocupado un espacio importante en el armario de millones de personas alrededor del mundo. Grandes y chicos no podían dejar de lado este tipo de tenis por su comodidad, modelos y colores que son del agrado de muchos. Sin embargo, un video publicado en TikTok, que ya ha acumulado más de 1,4 millones de visualizaciones, ha dado de qué hablar por la explicación de un podólogo sobre este zapato deportivo.

A través de la cuenta @mipodologodice, el hombre afirmó que el uso continuo podría hacer daño a los pies. Tras sus fuertes declaraciones, la red social estalló en toda clase de comentarios.

“Deberías estar moderando el uso continuo de esos zapatos, pues son los más dañinos para tus pies”, afirmó el especialista. Esto debido que, según dijo, podría provocar callosidades, hongos, uñas encarnadas e incluso fracturas debido al material sintético con el que están fabricados.

“Están hechos de material sintético y no permiten la respiración de tus pies. Son muy bajos y no te brindan soporte a la altura del tobillo. Son muy angostos y rígidos para los dedos, sus materiales no brindan protección a tu piel y su suela es plana y resbalosa”, afirmó.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar. “Yo viendo que los únicos dos pares de zapatos que tengo son Converse”, “A mi colección de Converse no les gusta tu video”, “Yo viendo las Converse que compré ayer”, “Son los tenis más bellos y súper cómodos”, fueron algunas reacciones de los usuarios en TikTok.