Una noticia que sorprendió a los fanáticos del fútbol. Un comunicado confirmó la salida de Lionel Messi del FC Barcelona después de 20 años. Sin embargo, muchos aprovecharon esta situación para proponer un nuevo reto viral que está causando sensación en Facebook y otras redes sociales. ¿Quieres saber de qué trata? Aquí te contamos los detalles.

Este desafío consiste en encontrar el rostro del delantero de la selección argentina, el cual está escondido entre otro jugador. Puede sonar sencillo, pero te comentamos que solo tienes unos 10 segundos para dar con la respuesta correcta.

Facebook viral: ¿Dónde está Lionel Messi? El reto que fanáticos del exjugador del Barcelona deben vencer Los seguidores del jugador argentino tienen como misión encontrar su rostro escondido en menos de 10 segundos en un complicado desafío. Foto: Meme Deportes

Para ayudarte a superar este challenge, daremos algunas pistas. Por ello, te recomendamos que sigas nuestras indicaciones a la perfección. Primero, analiza cada detalle. Después, dirige tu mirada al centro de la imagen. Además, como dato adicional te sugerimos que busques una cara con un bigote que representa al exjugador del club azulgrana.

¿Se culminó el tiempo y no pudiste vencerlo? Si pese a nuestras pistas no diste con la ubicación de Messi, no te preocupes que te dejaremos la solución final. Hemos colocado un círculo de color rojo que señala al futbolista. Por otro lado, este reto se volvió tendencia en cuestión de horas en Facebook.