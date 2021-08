Te robará más de una risa. En TikTok se volvió tendencia un video que fue protagonizado por unos jóvenes. Los sujetos lograron divertir a miles de cibernautas con una sensacional escena que fue desarrollada en México. Las imágenes mostraron el peculiar momento difundido en las múltiples plataformas.

En el clip compartido en la cuenta de usuario @Jmiguelborrego, uno de los pasajeros utilizó su celular para grabar la entretenida dinámica.

Las imágenes captaron la secuencia en la que el grupo de jóvenes que se transportaban en un auto deciden animar a un deportista que trotaba en la calle al colocar la canción Eye of The Tiger. Luego, se apreció cómo el atleta no puede evitar emocionarse y decide correr durante varios segundos mientras es ovacionado por todos los presentes.

“Estaba muy serio y lograron alegrar su día”, “Necesito personas como estas en mi vida”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios. En TikTok, las imágenes obtuvieron más de 91.600 ‘me gusta’ y cerca de 652.000 visualizaciones.

Aquí te compartimos el video viral que ha conmovido a los cibernautas en las redes sociales.