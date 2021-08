Es viral en YouTube. Pese a la dedicación de miles de personas en favor de los animales, los casos de abandono de mascotas no cesan. En Praia Grande, Sao Paulo (Brasil), transeúntes hallaron a un indefenso perrito que ‘pedía ayuda’ en plena calle.

Tal como se aprecia en el video subido a YouTube, este perrito se había subido a una base encima de una vereda. Desde este punto, trataba de llamar la atención de las personas que caminaban por dicha zona.

El animal no dejaba de aullar. Claramente, estaba pidiendo ayuda. El llamado de este indefenso perrito no pasó desapercibido para unas personas que se dignaron a ayudarlo.

Silvia Ghedino es la mujer que abrió las puertas de su hogar para cuidar temporalmente a este can. Olvidando que no contaba con los recursos suficientes para hacerse cargo de él, decidió tenderle una mano y no dejar que siga pasando hambre en las calles.

En una de las fotografías que Silvia tomó del cachorro, se puede ver cómo este mira por la ventana como si se encontrara a la espera de alguien. Probablemente su dueño. Esto hace pensar que es muy probable que el can haya sido abandonado por su excuidador.

“Creo que tiene dueño porque está castrado, no hace de sus necesidades dentro de la casa. Pide abrir la puerta, como comida normal y es super educado. Solo llora mucho de tristeza”, contó Silvia en sus redes sociales.

Este hecho llamó la atención de una gran cantidad de usuarios en internet. Es por ello que el video ha sido replicado en YouTube y otras plataformas para que alguien se anime a adoptarlo.