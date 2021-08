Para la mayoría de personas la presencia de una rata genera una reacción de pánico instantáneo. Sin embargo, tras ver unas conmovedoras imágenes publicadas en TikTok, esa sensación cambiará por completo.

Un video publicado en la popular plataforma de internet mostró a un roedor intentando cruzar una pista de alto tránsito con una caja de hamburguesa entre las patas. El hecho se registró en una localidad de Reino Unido.

Un conductor de camión que transitaba por el lugar notó al pequeño cuadrúpedo exponiendo su vida, pues corría el riesgo de ser atropellado por las enormes llantas de los vehículos. No obstante, al animalito parecía no importarle debido a que no abandonaba su preciado botín.

No obstante, no quedó claro si la caja contenía la hamburguesa o se trataba de un envase de cartón vacío. En la grabación realizada por el usuario @14short, se vio que el peludo animal logró llegar al otro lado del camino y se adentró hasta perderse detrás de los arbustos.

El clip ha logrado más de 215.000 visualizaciones y miles de comentarios entre los que destacan la perseverancia del animal.