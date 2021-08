A menudo solemos decir que una persona tiene ‘memoria de elefante’ o ‘de un pez’ para referirnos a aquellos que recuerdan hechos que sucedieron años atrás. Sin embargo, los perros también guardan entre sus recuerdos a las personas que les brindaron mucho amor, tal como sucedió con un caniche que conmovió a los usuarios en TikTok.

Rave es un perrito que encontró en su entrenador a un gran compañero. Kim Carino, dueña de la mascota, decidió contratar los servicios del joven para adiestrar a su engreído, sin pensar que harían una inolvidable dupla.

Según contó Kim a The Dodo, contrató al muchacho cuando Rave era cachorro. Durante el verano le enseñó trucos y comportamiento hasta que este se graduó. No obstante, el can nunca olvidó a su gran amigo.

Luego de 10 meses, la chica paseaba con su peludo. Cuando pasaban por una banca, Rave percibió el aroma de su exentrenador, de inmediato retrocedió unos metros y se lanzó a sus brazos.

En un video quedó registrado el cariñoso encuentro del caniche con su excuidador.

“Quería ver si sabría que era él. Sospeché que lo haría porque es un caniche inteligente. Cuando vi la reacción que tuvo con su amigo, no tuve ninguna duda de lo especial que es. Me emocionó tanto el corazón”.

Al ver la alegría que Rave sintió al volverse a ver con su antiguo maestro, Carino y el hombre decidieron convertir la reunión en una rutina en el futuro.

“Es bueno ver el vínculo que podemos crear con los perros”, “La cosa más linda que vi hoy”, “Ella corre hacia ti primero como ‘mami, es él’”, “Amor puro”, fueron algunas reacciones en redes sociales.