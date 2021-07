Frente a la amplia variedad de servicio streaming pagado, Cuevana continúa siendo la plataforma gratuita favorita de muchos para ver series y películas. Es por ello que usuarios del mundo quedaron impactados con la caída que sufrió la página la noche del 29 de julio.

Muchos hablaban de una pérdida total del servicio, pues no sería la primera vez que Cuevana deja sin contenido a sus usuarios. Sin embargo, el mal rato solo duró unas horas, pues ya se puede visualizar la web con normalidad.

Este gran susto no tardó en volverse viral en plataformas como Facebook, Twitter e Instagram, donde miles de cibernautas comenzaron a compartir divertidos memes por lo sucedido. A continuación, te dejamos los más hilarantes que se han compartido en las redes sociales.

Usuarios reaccionan a la caída mundial de Cuevana con divertidos memes

Usuarios reaccionan a la caída mundial de Cuevana con divertidos memes. Foto: Twitter

“Casi me da algo. Fui de una para Cuevana y me di cuenta que estaba todo en orden. Sustos que no dan gusto”, “A la madrugada me enteraba que a Cuevana la habían cerrado y me fui a dormir con ese mal trago. Ahora volví a intentar y funciona normalmente”, “Cuevana no se crea ni se destruye, solo se transforma”, fueron algunos mensajes que dejaron los internautas en la red.