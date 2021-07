Una amistad para siempre. Un gatito se convirtió en el protagonista principal de una conmovedora historia que se publicó en Facebook. Un señor conocido como Don Beto se ganó su confianza al invitarle un poco de comida. Por ello, este lo comenzó a visitar en su tienda llamada ‘La Guadalupana’, ubicada en el municipio de Okutzcab, en Yucatán, México. Sin embargo, ocurrió un terrible hecho que los separó.

Aquel día, el felino se colocó frente a la puerta para tratar que el propietario lo deje ingresar como de costumbre. Pero fue ignorado y empezó a maullar tan fuerte que llamó la atención de los vecinos de dicha localidad.

Según comentó un hombre identificado como Manuel López Pérez, el dueño había fallecido. Lamentablemente, su ‘amigo de cuatro patas’ desconocía la noticia. Por esta razón, continuó con su acción para que le hicieran caso y permaneció en el lugar por un largo tiempo.

Facebook viral: gato pide a su ‘amigo’ que le abra la puerta de su tienda, pero él había fallecido

“Si me lo cuentan, tal vez no lo crea. El gatito maullando amargamente esperando que abra Don Beto. Pobrecito, no sabe que ya no volverá a verlo”, escribió en su publicación de Facebook. Incluso lo acompañó con algunas fotografías que mostraron la triste escena. De inmediato, alcanzaron miles de reacciones en los usuarios. Además, se volvieron tendencia en cuestión de horas.