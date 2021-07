En ocasiones, los animales tienen curiosos comportamientos, tal como sucedió con un perrito cuya expresión no tardó en hacerse viral en TikTok y otras redes sociales. El can de raza cocker spaniel pretendía sacar su camita para irse a descansar al patio, pero esto no salió como lo tenía planeado.

Como mostraron unas imágenes compartidas en la popular plataforma de internet, el travieso canino hizo esfuerzos para sacar su colchoneta por un pequeño agujero diseñado especialmente para animales.

Durante unos minutos empujó e intentó sacar con los dientes el colchón. Tras lograr su objetivo se dirigía al jardín para descansar tranquilamente; sin embargo, lamentablemente perdió su cómoda cama en la pileta de la casa.

La carita de pena y tristeza conmovió los corazones de miles de seguidores de la red social y de los amantes de los animales, quienes no tardaron en pedir a los dueños una cama nueva para el perro.

“Creo que quería tomar una siesta en el agua”, “Trataba de flotar en la piscina”, “La cama ahora es un flotador de piscina”, “Su cama se convirtió en una balsa”, fueron algunas reacciones en TikTok.